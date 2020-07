Barbara D’Urso | via il costume | splendida ma è polemica | FOTO (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sui profili social di Barbara D’Urso compare una immagine che ci mostra la conduttrice Mediaset in forma splendida ed irradiante femminilità. Ma c’è un ma. Fa caldo ed anche Barbara D’Urso soffre la canicola estiva che sta caratterizzando questo periodo. La presentatrice televisiva Mediaset si fa ritrarre distesa in costume da bagno, con tanto di … L'articolo Barbara D’Urso via il costume splendida ma è polemica FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

kokeylol : @Rampageinthebox @lilyanefl 'RAGAZZINA MOLESTATA nel MONDO GAMING ITALIANO'. mi stai dicendo che non è un titolo… - Kalo9603 : @giorgiocappozzo E Barbara D'Urso che promuove la macchina della verità dell'Alabama - jstltmeadoreyou : Barbara D'Urso perché non inviti anche quello che fa Emre nei tuoi programmi cOSÌ POSSO VENIRE AD URLARGLI TE NE TORNI IN TURCHIA - zazoomblog : Barbara d’Urso accende l’estate con una foto hot per i suoi followers - #Barbara #d’Urso #accende #l’estate - LiveNoneladUrso : Da Live #noneladurso dritto a #TemptationIsland, ma ve la ricordate la discussione tra @carmelitadurso e Pietro De… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia