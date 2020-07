Barbara Chichiarelli: "Mi piacerebbe unire il mio lavoro con la politica" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Durante la nostra chiacchierata con Barbara Chichiarelli, abbiamo chiesto i progetti, i sogni e le curiosità più pop dell'attrice di Favolacce e Suburra. Abbiamo ospitato, tra i nostri vari ospiti all'Ultrapop Festival, anche Barbara Chichiarelli, vista recentemente in Favolacce, la quale ci ha raccontato una sua idea che la vede come regista e il suo "sogno" di poter, un giorno, magari cambiare qualcosa col suo lavoro. "A me piacerebbe connubiare il mio lavoro con la politica" - ha raccontato Chichiarelli sul nostro canale Twitch di Movieplayer - "nel senso più stretto del termine "politica", ovvero, mi piacerebbe poter dire la mia e magari, con la popolarità, poter cambiare ... Leggi su movieplayer

