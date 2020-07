Barbara Alberti: “I maschi dipendono da quel loro arnese: il ca**o che li rende rigidi e affezionati al potere” (Di mercoledì 22 luglio 2020) È scrittrice, sceneggiatrice, drammaturga, giornalista, opinionista, conduttrice radiofonica e anche ex protagonista assoluta del “Grande Fratello Vip”. Barbara Alberti a 77 anni, una delle donne più lucide e brillanti della nostra cultura, non si sottrae a discettare su amore, relazioni, ma anche lanciarsi in una analisi impietosa dell’uomo di oggi. Poche certezze nella sua vita, come confessa in una lunga intervista a Il Foglio: “Morirò imperfetta”. Il discorso si sposta sugli anni che passano: “Io temevo tanto la vecchiaia. Ho corteggiato l’idea del suicidio per non passare i trent’anni. – confessa – Dai 24 ai 30 ho sentito l’invecchiamento con una potenza incredibile: cominciava a cambiarmi il viso e capivo che prima o poi sarei morta (…) Ci raccontano che ... Leggi su ilfattoquotidiano

