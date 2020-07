Barça-Napoli, Segretario Sport Catalano: "Situazione preoccupante ma nessun rischio" (Di giovedì 23 luglio 2020) A Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, è intervenuto Gerard Figueras, Segretario generale dello Sport della Generalitat, membro del Governo Catalano: "Covid? La Situazione è preoccupante, la statistica d ... Leggi su tuttonapoli

AMorelliMilano : Legnago, stranieri litigano, probabilmente stando alla stampa locale sotto effetto di qualche sostanza, di fronte a… - poliziadistato : #BorisGiuliano è uno di quei nomi che non si possono dimenticare, ucciso per aver dichiarato guerra alla mafia il… - Agenzia_Ansa : Bar e ristoranti ancora sotto pressione, ricavi -40% #Coronavirus #ANSA - deca_hemmyblack : 33) i genitori dei bambini in spiaggia, perché se i figli sono molesti dovrebbero riprenderli loro in primis ma....… - bar_del_porto : @Venditti1976 Ma anche chi lo vota -

Ultime Notizie dalla rete : Barça Napoli Afragola, i carabinieri sequestrano 450 chili di dolci e chiudono un bar Fanpage.it Coronavirus, la retromarcia di Trump: "Indossate la mascherina"

Retromarcia di Trump sulle misure di contenimento del coronavirus. Sulla spinta degli alleati repubblicani più che alle raccomandazioni degli esperti medici, il presidente invita adesso gli americani ...

Foggia. CasaPound vs Conte “Italiani senza vacanze se vogliono mangiare”

Foggia, 22 luglio – “Per quest’anno non cambiare, niente vacanze se vuoi mangiare” è questo il titolo provocatorio della protesta di CasaPound Italia. In oltre 100 città i militanti della tartaruga fr ...

Retromarcia di Trump sulle misure di contenimento del coronavirus. Sulla spinta degli alleati repubblicani più che alle raccomandazioni degli esperti medici, il presidente invita adesso gli americani ...Foggia, 22 luglio – “Per quest’anno non cambiare, niente vacanze se vuoi mangiare” è questo il titolo provocatorio della protesta di CasaPound Italia. In oltre 100 città i militanti della tartaruga fr ...