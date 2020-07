Bando Asia per l’assunzione di personale: l’azienda non lo cambia. Insorgono i sindacati (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Fumata nera in Prefettura per i lavoratori dei disciolti Consorzi rifiuti. I sindacati abBandonano il tavolo di confronto in segno di protesta contro l’amministratore di Asia Benevento, Donato Madaro. Al manager viene imputata la sua opposizione alla richiesta di cancellazione e rifacimento del testo del Bando di concorso emesso circa due mesi fa dalla stessa azienda per l’assunzione di alcune categorie di lavoratori. Al centro del confronto anche le conseguenze della mancata approvazione da parte dell’Ato rifiuti del Piano industriale che pregiudicherebbe le possibilità di assunzione dei dipendenti dei disciolti Consorzi, così come prescritto dalla legge regionale n. 14 del 2016. Ma questo pomeriggio il vertice dell’Ato, seppur invitato ... Leggi su anteprima24

