Banchi e sedute per le scuola, produrli entro il 31 agosto è una "missione impossibile" (Di mercoledì 22 luglio 2020) AlTaliani Denuncia di Assufficio e Assodidattica: "Pretendono di realizzare in 23 giorni la produzione di 5 anni". Il bando Arcuri rischia di andare deserto e le associazioni lanciano un allarme: "Rischio concreto che un comparto industriale venga spazzato da un solo fornitore non italiano, che produce nel Sud Est asiatico, con un prodotto non rispondente a leggi e anormative di sicurezza" Produrre e consegnare i nuovi Banchi e le sedute per le scuole entro i termini indicati dal bando per le aziende è letteralmente una missione impossibile e c’è il rischio che un fornitore straniero monopolizzi il mercato danneggiando le aziende italiane, magari con prodotti non a norma. A lanciare l’allarme, in una nota congiunta, sono Assufficio ... Leggi su ilgiornale

edilportale : #Scuola, dal @MIsocialTW la gara europea per 3 milioni di #banchi monoposto e sedute attrezzate innovative - yu_creamy : RT @EroeSemantico: Dopo i banchi-girello, ecco le nuove sedute per gli insegnanti - StillAlice_ : RT @EroeSemantico: Dopo i banchi-girello, ecco le nuove sedute per gli insegnanti - vale_porcari : RT @EroeSemantico: Dopo i banchi-girello, ecco le nuove sedute per gli insegnanti - EffimeraAlkimia : RT @EroeSemantico: Dopo i banchi-girello, ecco le nuove sedute per gli insegnanti -

Ultime Notizie dalla rete : Banchi sedute Scuola, in arrivo anche i banchi per uso multifunzionale la Repubblica Ripartenza della scuola, Sboarina: «Il 14 settembre tutti in classe»

Il Comune di Verona si prepara alla ripartenza delle scuole. In vista dell'ufficiale apertura, in calendario per il prossimo 14 settembre, gli uffici comunali stanno lavorando con i dirigenti scolasti ...

Le scuole chiedono 5mila banchi Ma è subito polemica sui prezzi

Tra sedute innovative rotanti e banchi monoposto si rinnovano gli arredi delle scuole. Dopo la conta dei centimetri per dividere bene gli spazi in vista della ripartenza dell’anno scolastico, ecco che ...

Il Comune di Verona si prepara alla ripartenza delle scuole. In vista dell'ufficiale apertura, in calendario per il prossimo 14 settembre, gli uffici comunali stanno lavorando con i dirigenti scolasti ...Tra sedute innovative rotanti e banchi monoposto si rinnovano gli arredi delle scuole. Dopo la conta dei centimetri per dividere bene gli spazi in vista della ripartenza dell’anno scolastico, ecco che ...