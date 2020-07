Banche, a rischio i dividendi per tutto il 2020, Bce valuta nuova richiesta sospensione (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Bce si sta orientando a chiedere alle Banche di non distribuire dividendi almeno fino alla fine dell’anno, smorzando le speranze degli investitori di rivedere le cedole, già congelate fino ad ottobre, almeno nel quarto trimestre del 2020. Diversi membri del Supervisory board ritengono che le prospettive dell’economia non siano ancora sufficientemente chiare da poter giustificare una ripresa dei dividendi, hanno riferito persone a conoscenza della questione. Al momento nessuna decisione è ancora stata presa. I dividendi sono la parte di profitti che una società può decidere di distribuire ai suoi azionisti. Risorse che possono però anche essere utilizzate per rafforzare la situazione patrimoniale e rendere un’azienda o una banca più solide ... Leggi su ilfattoquotidiano

La Bce si sta orientando a chiedere alle banche di non distribuire dividendi almeno fino alla fine dell’anno, smorzando le speranze degli investitori di rivedere le cedole, già congelate fino ad ottob ...

