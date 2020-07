Bambino cade in un pozzo e muore a Gorizia: volo di 30 metri, era al parco con il campo estivo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un volo di 30 metri, poi il tonfo. Tragedia al parco Coronini Cromberg di Gorizia, dove un Bambino di 12 anni, Stefano, mentre giocava con gli amichetti del centro estivo a cui partecipava, è... Leggi su ilmessaggero

