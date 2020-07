Bambini Costretti a Lanciarsi dalla Finestra per Sfuggire ad Incendio, Erano Chiusi Soli in Casa dai Genitori (Di mercoledì 22 luglio 2020) Vicenda scioccante e controversa quella accaduta a Grenoble, due fratellini di 3 e 10 anni hanno dovuto Lanciarsi da 10 metri di altezza per salvarsi da un Incendio avvenuto nel palazzo, Erano a Casa da Soli. Poteva finire in tragedia ma fortunatamente ne sono usciti illesi, è capitato a due fratellini di 3 e 10 anni rinChiusi dai Genitori nel loro appartamento, dove si è scatenato un forte Incendio che stava per ucciderli. Il fatto è accaduto a Grenoble, città della Francia Orientale nella giornata di ieri 21 luglio, i piccoli sono riusciti a salvarsi saltando da circa 10 metri di altezza dalla Finestra della loro abitazione. A salvarli un gruppo di volontari improvvisati accorti ... Leggi su youreduaction

OnePunchBand : RT @TerreImpervie: Certo che questa gente che studia i serial killer è retrograda fassissta, una sequela di biografie di futuri serial kill… - TerreImpervie : Certo che questa gente che studia i serial killer è retrograda fassissta, una sequela di biografie di futuri serial… - Sakurauchi_Hime : RT @VivianaDesio: @RobertoLocate14 I banchi singoli sono sempre esistiti senza dover inventarsi delle giostrine per le mummie. In più dove… - SoniaMelli : @Cri_Giordano @Fiorellissimo Prova ad esaminare quali sono stat i soggetti più deboli in questa emergenza: anziani,… - fey_folk : @LaLuvi2 Eh ma ai bambini resta solo che sono stato costretti ad alzarsi. Li ho sentiti un paio di volte fare comme… -

Ultime Notizie dalla rete : Bambini Costretti Cinetosi e bambini | Prevenire il mal d’auto per viaggiare sereni CheDonna.it Anche a Napoli la ceramico-terapia si fa a casa per i bambini della Fondazione Lene Thun Onlus

Godere dei benefici della modellazione ceramica, sempre, e raggiungere tanti bambini in tutta Italia, senza limiti. Questi gli obiettivi del nuovo progetto di laboratori di ceramico-terapia digitali o ...

Milano, iscrizioni nidi e asili: non ci sono abbastanza posti, 3000 bambini rischiano di restare a casa

Pubblicate le graduatorie provvisorie degli ammessi ai nidi e alle scuole dell’infanzia del comune di Milano in vista del nuovo anno scolastico: saranno 27mila i posti disponibili al momento in attesa ...

Godere dei benefici della modellazione ceramica, sempre, e raggiungere tanti bambini in tutta Italia, senza limiti. Questi gli obiettivi del nuovo progetto di laboratori di ceramico-terapia digitali o ...Pubblicate le graduatorie provvisorie degli ammessi ai nidi e alle scuole dell’infanzia del comune di Milano in vista del nuovo anno scolastico: saranno 27mila i posti disponibili al momento in attesa ...