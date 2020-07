Ballo al bacio per l’ex tronista Costantino e la nuova fidanzata VIDEO (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sarà la volta buona per Costantino Vitagliano? Il primo tronista della storia di Uomini e Donne è nuovamente innamorato: lei è una bellissima ballerina russa e i due non hanno più timore di mostrarsi sui social. Dopo molto tempo dalla sua ultima relazione, Costantino Vitagliano è stato avvistato accanto ad un’altra donna, o meglio, è … L'articolo Ballo al bacio per l’ex tronista Costantino e la nuova fidanzata VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Sarà la volta buona per Costantino Vitagliano? Il primo tronista della storia di Uomini e Donne è nuovamente innamorato: lei è una bellissima ballerina russa e i due non hanno più timore di mostrarsi ...

