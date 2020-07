Baglio: schiaffo a cittadini virtuosi con ritorno a secchioni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma – “Nell’ultimo anno di mandato la sindaca Raggi ha deciso di resuscitare i secchioni. Siamo alla resa incondizionata: raccolta differenziata diminuita; lavoratori Und licenziati; Ama nel disastro finanziario e gestionale e nessuna proposta per uscire dall’emergenza rifiuti che rischia di trasformarsi in emergenza sanitaria. Il flop del porta a porta ha evidenziato tutti gli errori di decisioni sbagliate e presuntuose, piu’ volte denunciate in questi anni dal gruppo del Pd capitolino.” “L’ira dei commercianti che minacciano di far ricorso alle Asl e’ comprensibile soprattutto in una fase come questa, in cui i turisti, a causa dell’effetto Covid, a Roma sono ridotti dell’80% sulle presenze del 2019. Se la soluzione di Ama e della sindaca al degrado e’ il ritorno ai ... Leggi su romadailynews

