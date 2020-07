Baby George, il principino è un vero ometto. La nuova foto di mamma Kate è ‘un colpo al cuore’: come è diventato (Di mercoledì 22 luglio 2020) Kate Middleton e William, aria di grandi festeggiamenti per il piccolo George. come sempre, la mamma riesce sempre a pensare a tutto e con un post pubblico. Il piccolo George compie 7 anni e per il primogenito le apparizioni pubbliche si fanno sempre più frequenti. Compare sul profilo ufficiale della famiglia reale lo scatto che ritrae l’ometto di casa sorridente. E mamma Kate tende a specificare che è opera sua. Per il lieto evento e per un giorno da trascorrere e festeggiare all’aria aperta, la famiglia reale non può che puntare sulla residenza in campagna Amner Hall, che presto verrà raggiunta dai nonni e da Carlo e la sua Camilla. Il piccolo George, chiamato ‘Baby’ ... Leggi su caffeinamagazine

