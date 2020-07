“Aveva una mania precisa”. Silvio Berlusconi e le famose ‘serate eleganti’ ad Arcore: Lele Mora vuota il sacco e fuori i dettagli (Di mercoledì 22 luglio 2020) Silvio Berlusconi, un’intervista esclusiva rilasciata dall’ex agente di spettacolo, Lele Mora. Le dichiarazioni rilasciate sono state rese pubbliche su Italia Oggi, dove Mora ha ripercorso alcuni momenti trascorsi con l’ex premier. Personaggio pubblico spesso al centro del mirino del gossip, Lele Mora è stato più volte ospite nel salotto di Barbara D’Urso e oggi si racconta a 360°. Un’amicizia speciale quella che lega l’ex agente dei Vip e l’ex premier Silvio Berlusconi. Durante l’intervista rilasciata su Italia Oggi, Lele Mora non ha potuto che riportare alla memoria alcuni dettagli sul Cavaliere, svelando una ... Leggi su caffeinamagazine

borghi_claudio : HAHAHAHAHAHAHA Una volta questo era un giornale interessante, diceva cose su cui spesso non ero d'accordo ma aveva… - FMCastaldo : Bisognerà vedere quali saranno i termini finali dell'accordo. Il Parlamento europeo aveva chiesto una cifra più alt… - forumJuventus : Cmq noi ti conosciamo Antò, lo sappiamo come sei fatto! ?? Ma non osiamo immaginare cosa sarebbe successo se avessi… - ugotruffelli : @danitreu Ho notato addirittura che al Palazzo dei Papi prima del primo ingresso una guardia ricordava di usare la… - goldenzay : RT @sieteimbecilli: Ragioni per cui Rosalba è CANCELLED: Luna (lunahadley16), una sua amica di vecchia data, ha postato dei messaggi che le… -

Ultime Notizie dalla rete : “Aveva una Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche