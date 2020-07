Aurora Ramazzotti: “Il confronto con mia madre? Non lo dimentico” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Testimonial involontaria contro il bodyshaming fenomeno in crescita negli ultimi anni Aurora Ramazzotti in questi giorni ha fatto parlare di se a causa della pubblicazione di un post dove è apparsa con i suoi difetti e senza filtri. La figlia del cantautore romano e di Michelle Hunziker nonostante sia cresciuta con due genitori famosi e molto in vista è una ragazza semplice e trasparente ed è convinta che chi ha visibilità soprattutto sui social deve trasmettere un messaggio diverso da quello della perfezione fisica. Ospite del programma Ogni Mattina Aurora ha parlato della sua esperienza personale, ricordando in particolare quando d’adolescente fu paragonata alla mamma da una rivista che sottolineò quanto Michelle fosse molto più bella di lei. “Avevo 14 anni, non lo ... Leggi su quotidianpost

