Aurora Ramazzotti: “Ho sofferto per il bodyshaming, lotterò sempre per amarmi” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nella dittatura della bellezza ad ogni costo imposta dai social si è levata forte e chiara la voce di Aurora Ramazzotti, che ha pubblicato uno scatto, in cui mostrava la pelle imperfetta, di cui si parla da giorni. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ne ha parlato come ospite dello show di Tv8, Ogni mattina, di cui è anche inviata, e ha ricordato un episodio di bodyshaming nei suoi confronti, quando era solo una ragazzina. Ospite della puntata di Ogni Mattina, Aurora Ramazzotti ha affrontato con Alessio Viola e la giornalista Costanza Rizzacasa D’Orsognona, il tema del bodyshaming, ovvero gli insulti che hanno ad oggetto la forma fisica: “Ho avuto problemi di peso, di pelle, di confronto, soprattutto con ... Leggi su tvzap.kataweb

