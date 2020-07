Aumentano i patentati in Italia: sono 39,2 milioni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nonostante la diffusione di mezzi alternativi per la mobilità in Italia Aumentano i patentati: crescita di oltre 437mila unità rispetto al 2017 Nonostante la diffusione di mezzi alternativi per la mobilità, la passione degli Italiani per i motori sembra non tramontare; questo quanto emerso dallo studio realizzato da Facile.it che, analizzando i dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture… L'articolo Aumentano i patentati in Italia: sono 39,2 milioni Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Facile_it : Quanti italiani hanno la patente? ?????? - voceapuana : Attualita #massa #carrara - Aumentano i patentati a Massa-Carrara, ma meno che nel resto della Toscana - forli24ore : Auto: aumentano i patentati in Emilia-Romagna, superati i 3 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano patentati Aumentano i patentati in provincia di Cremona: sono il 74,9% della popolazione Cremonaoggi Aumentano i patentati in Italia: sono 39,2 milioni

Nonostante la diffusione di mezzi alternativi per la mobilità in Italia aumentano i patentati: crescita di oltre 437mila unità rispetto al 2017 Nonostante la diffusione di mezzi alternativi per la ...

Sempre più aretini con la patente di guida: abilitato il 77,6% della popolazione

Aumentano gli aretini con la patente di guida. Secondo l’analisi di Facile.it su dati del Ministero dei Trasporti, a fine 2019 nella provincia di Arezzo il numero di patentati è arrivato a 235.384, ...

Nonostante la diffusione di mezzi alternativi per la mobilità in Italia aumentano i patentati: crescita di oltre 437mila unità rispetto al 2017 Nonostante la diffusione di mezzi alternativi per la ...Aumentano gli aretini con la patente di guida. Secondo l’analisi di Facile.it su dati del Ministero dei Trasporti, a fine 2019 nella provincia di Arezzo il numero di patentati è arrivato a 235.384, ...