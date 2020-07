Audiweb 2.0, Nielsen si ritira dopo la rottura con Facebook. Muraglia: “Dobbiamo seguire l’evoluzione tecnologica” (Di mercoledì 22 luglio 2020) A quasi tre anni dall’avvio di Audiweb 2.0, è in arrivo un nuovo cambiamento nel sistema di rilevazione dei dati di traffico dei siti internet. Nielsen ha infatti annunciato la rescissione del contratto di collaborazione con Audiweb, dopo la chiusura del rapporto di scambio di informazioni con Facebook e la decisione di “cambiare le modalità di rilevazione dei dati per adattarsi ai continui cambiamenti nel panorama della tecnologia e della privacy”, come si legge nel comunicato della multinazionale. La collaborazione con il social network di Mark Zuckerberg è attualmente alla base della deduplicazione nell’analisi dell’audience, ma comporta il passaggio di dati dei lettori tra le due società, con i conseguenti problemi ai fini Gdpr (General Data ... Leggi su ilfattoquotidiano

Audiweb dovrà decidere se proseguire con Nielsen dopo il cambio di rilevazione. Con l'inizio del prossimo anno, il gruppo americano di ricerche di mercato cambierà la propria metodologia a livello ...

