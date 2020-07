Audi A3 - Tutti i dettagli delle Sportback e Sedan (Di mercoledì 22 luglio 2020) La quarta generazione dellAudi A3, già disponibile sul mercato italiano nelle varianti Sportback e Sedan, non verrà proposta con carrozzeria a tre porte. I due modelli presenti a listino sono ordinabili con diverse motorizzazioni con prezzi a partire da 27.950 euro nelle versioni base, Business, Business Advanced ed S line Edition, oltre alle Edition One in tiratura limitata. Stesso passo, dimensioni diverse. Con l'introduzione della piattaforma Mqb evo aggiornata l'Audi ha potuto ridisegnare completamente la A3 introducendo novità stilistiche e tecniche. Il design è allineato con le ultime tendenze del marchio, mentre connettività ed elettrificazione rappresentano le novità principali pensate per rimanere sulla cresta dell'onda nel combattuto segmento C. Le due varianti di ... Leggi su quattroruote

Stesso passo, dimensioni diverse. Con l'introduzione della piattaforma Mqb evo aggiornata l'Audi ha potuto ridisegnare completamente la A3 introducendo novità stilistiche e tecniche. Il design è allin ...

I clienti vogliono i Suv, l'Unione Europea vuole le auto elettriche, i tre grandi costruttori premium tedeschi rispondono con tre Suv elettrici che interpretano, ognuno a modo loro, lo stesso tema: un ...

