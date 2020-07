Atalanta da record, Gasperini meglio di Mondonico: e de Roon chiama in causa il Guinness (Di mercoledì 22 luglio 2020) Settantaquattro punti, con tre partite ancora a disposizione per migliorare. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha conquistato il record di punti nella sua storia in Serie A. Il precedente risaliva alla stagione 2016/17 (72). E’ arrivata anche la certezza di giocare la prossima edizione della Champions League. Un risultato impensabile solo qualche anno fa, ma divenuto ormai normalità. Questa squadra stupisce sempre di più. E a regalare il successo contro un Bologna arcigno è stato Luis Muriel. Anche il colombiano ha fatto registrare un record, il suo personale di reti in una stagione di Serie A. E ancora. Dalla panchina sono arrivati 19 gol in questo campionato. A testimonianza di quanto siano importanti anche quei calciatori che partono fuori dall’undici ... Leggi su calcioweb.eu

