Atalanta, Castagne: «Dobbiamo ancora migliorare, non è stato semplice» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Timothy Castagne, esterno dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Atalanta.it per analizzare il match contro il Bologna Timothy Castagne, esterno dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Atalanta.it per analizzare il match contro il Bologna. Ecco le sue parole: «Oggi (ieri, ndr) non è stata una gara semplice, ma ci sono partite in cui non segni subito. Alla fine abbiamo tenuto l’1-0. Hanno giocato bene e hanno qualità. Alla fine c’era più spazio e lo abbiamo sfruttato meglio. Dobbiamo ancora migliorare nella stagione, ma non diventi subito una grande squadra: devi sempre migliorare e imparare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

