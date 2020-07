Atalanta-Bologna, il video della lite tra Gasperini e Mihajlovic (Di mercoledì 22 luglio 2020) Atalanta-Bologna, il video della lite tra Gasperini e Mihajlovic. Rosso per il tecnico della ‘Dea’. BERGAMO – lite verbale tra Gasperini e Mihajlovic sul finire del primo tempo tra Atalanta-Bologna. A far alzare la tensione delle presunte frasi della panchina della Dea ai giocatori felsinei. Immediata la reazione del tecnico rosso-blu che ha duramente attaccato il collega nerazzurro: “Che c…. parli con loro. Parla per i tuoi e non rompere il c…., parla per i tuoi e non rompere il c…. Vaff…… vai, non rompere il c….“. Una discussione che è costata il ... Leggi su newsmondo

Atalanta_BC : 4 gol in un minuto direttamente dall'ultima sfida al #GewissStadium contro i rossoblù! ?? FOUR-midable goals in th… - Gazzetta_it : #Atalanta-Bologna #Mihajlovic: 'Se #Gasperini avesse mostrato a me quel dito, non so se l'avrebbe ancora...' - SkySport : Atalanta-Bologna, Gasperini: 'Lite con Mihajlovic? Non ero io a dover andare fuori' - RaffaSalzano74 : RT @ArturoMinervini: #Mihajlovic distrugge quell'arrogante di #Gasperini ??'Se Gasperini punta il dito ai miei giocatori in panchina, io gli… - Moki418 : RT @ArturoMinervini: #Mihajlovic distrugge quell'arrogante di #Gasperini ??'Se Gasperini punta il dito ai miei giocatori in panchina, io gli… -