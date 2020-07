Atalanta-Bologna, Gasperini risponde a Mihajlovic: “Mancanza di rispetto? Giallo ingiusto, non eravamo noi a lamentarci” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “La lite con Mihajlovic? Non eravamo noi due a lamentarci, per questo me la sono presa per il cartellino Giallo e sono stato espulso. Se si sente tutto senza pubblico, potete comunque andare a recuperare le registrazioni audio per capire come sono andate le cose”. Queste le parole di Gian Piero Gasperini sulla lite con Mihajlovic che gli è costata l’espulsione. A parte il rosso per l’allenatore nerazzurro una serata davvero storica: “Oggi abbiamo battuto il record di punti dell’Atalanta e sono contento che sia stata questa squadra a farlo perché davvero se lo merita”. Parole di elogio anche per Gomez: “Oggi era un po’ stanco, gli chiedo sempre molto, ma per noi è fondamentale. Ilicic? Lavoriamo per recuperarlo al ... Leggi su ilfattoquotidiano

