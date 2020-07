Atalanta-Bologna, ci pensa Muriel ! (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nela sfida delle 19.30 a spuntarla è l’Atalanta, grazie al gol di Luis Muriel, l’ennesimo da subentrato. Il Bologna gioca una buona gara, nel primo tempo sfiora più volte il vantaggio, ma capitola nella ripresa. Le formazioni3-4-2-1 per gli uomini di Gasperini. Sportiello in porta e linea difensiva a tre composta da Toloi, Palomino e Djimsiti. Mediana occupata da Freuler e De Roon. Sulla fasce a sinistra c’è la conferma di Gosens, sulla destra non ci sarà Hateboer, ma Castagne. Sulla trequarti giocano Pasalic e Gomez, a supporto di Zapata. Mihajlovic scende in campo col 4-2-3-1. Skorupski in porta e linea a 4 composta da Tomiyasu, Danilo, Denswil e Krejci. A centrocampo la coppia di mediani è formata da Medel e Svanberg, mentre sulla trequarti ci sono Skov Olsen, Soriano e Barrow. ... Leggi su sport.periodicodaily

