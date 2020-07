ASUS ROG Phone 3 ufficiale, potenza da vendere per il nuovo gaming smartphone (Di mercoledì 22 luglio 2020) I nuovi ROG Phone 3 sono ufficialmente tra noi. La terza generazione degli smartPhone tanto apprezzati dagli amanti dei videogiochi si presenta come un concentrato di potenza, racchiudendo in sé il meglio della tecnologia attualmente disponibile in ambito mobile. I modelli in arrivo – anche in Italia – sono due: ROG Phone 3 e ROG Phone 3 Strix Edition, che si differenziano unicamente per la piattaforma hardware che in entrambi i casi supporta il 5G. Strix Edition è equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 865, abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, mentre ROG Phone 3 è basato sul nuovo Snapdragon 865+, affiancato per l’occasione da 12 o addirittura 16 Gigabyte di RAM e 512 Gigabyte di memoria interna. Nessun ... Leggi su ilfattoquotidiano

