Asus presenta il suo ROG Phone 3: prestazioni da top di categoria (Di mercoledì 22 luglio 2020) Asus ha presentato il suo nuovo ROG Phone 3, dedicato agli appassionati di gaming, dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni. Asus, noto marchio tecnologico con sede a Taiwan, ha lanciato sul mercato il suo nuovo smartPhone. Il telefono, chiamato ROG Phone 3, è pensato per gli appassionati di gaming su dispositivi mobili. L’evento di presentazione del nuovo prodotto di Asus è stato anticipato da alcune voci di corridoio degli ultimi giorni. Le caratteristiche di questo smartPhone sono all’avanguardia e confermano il brand taiwanese come leader per gli smartPhone da gaming. Le innovazioni riguardano quasi tutti gli aspetti del telefono, dal video all’audio passando per la batteria e il ... Leggi su bloglive

