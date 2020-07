Asti, la polizia rilascia il primo permesso di soggiorno 'speciale' per violenza domestica (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nel pomeriggio di lunedì 20 luglio, i poliziotti dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Asti hanno consegnato ad una giovane donna un permesso di soggiorno 'speciale', previsto dal Testo Unico ... Leggi su gazzettadasti

Ultime Notizie dalla rete : Asti polizia Asti, la polizia rilascia il primo permesso di soggiorno “speciale” per violenza domestica Gazzetta D'Asti Asti, denuncia violenze domestiche: permesso di soggiorno a ragazza albanese. Arrestato il marito

Lo hanno consegnato i poliziotti dell'ufficio immigrazione di Asti a una ragazza albanese che ... con numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato nell'ambito di un'operazione contro il ...

Asti, la polizia rilascia il primo permesso di soggiorno “speciale” per violenza domestica

che di recente è stato arrestato nell’ambito di un’operazione di polizia giudiziaria volta al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti condotta dagli investigatori della Squadra Mobile della ...

Lo hanno consegnato i poliziotti dell'ufficio immigrazione di Asti a una ragazza albanese che ... con numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato nell'ambito di un'operazione contro il ...