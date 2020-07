‘Associazione Commercianti per Salerno’, flash mob sotto la Prefettura (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È in programma domani mattina, giovedì 23 luglio, alle 11, 30 sotto il palazzo della Prefettura di Salerno, in piazza Amendola un flash mob promosso dall’associazione “Commercianti per Salerno“. La protesta nasce in seguito alle dichiarazioni del vice ministro Castelli e, come assicurato dagli associati, sarà un’occasione per manifestare il dissenso contro le politiche del governo. Gli associati si recheranno sotto gli uffici della Prefettura, mantenendo il distanziamento sociale, mostrando degli striscioni dai contenuti non offensivi nei confronti degli amministratori pubblici. L’associazione dei Commercianti nata già prima dell’emergenza coronavirus si ... Leggi su anteprima24

