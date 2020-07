Assegno unico figli a carico da 200 euro: ok dalla Camera (Di mercoledì 22 luglio 2020) E’ stato approvato dalla Camera la nuova manovra economica che permette a ogni figlio dalla nascita fino ai 21 anni di età un Assegno mensile. Adesso si aspetta solo l’ok dal Senato per diventare realtà, il testo è stato approvato all’unanimità con 452 voti favorevoli. L’Assegno dovrebbe essere tra i 200 e i 250 euro mensili ma tutto dipende dalla riforma fiscale. Assegno unico e universale L’obiettivo della manovra economica è quello di semplificare e riordinare le misure già esistenti a sostegno delle famiglie e dei figli a carico ed eliminare le detrazioni esistenti in modo da aiutare le famiglie ancor di ... Leggi su quotidianpost

