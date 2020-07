Assegno unico alle famiglie: arriva il consenso della Camera (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Family Act ha preso il suo primo Si alla Camera. Il disegno di legge che intende favorire alla natalità si avvicina, pian piano alla sua approvazione portando, di fatto, ad essere più tangibile una misura che moltissimi cittadini aspettano, l’Assegno Universale per i figli. Assegno Universale per la famiglia L’Assegno universale per la famiglia che prevede l’erogazione di una prestazione alle famiglie con figli, si avvicina a diventare reale. La prestazione prevede una base fissa, corrisposta a tutte le famiglie che hanno figli a carico ed una quota calcolata esclusivamente sulle condizioni economiche della famiglia stessa. Si tratta quindi, di una prestazione universale che spetterà, indipendentemente dal ... Leggi su notizieora

