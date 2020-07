Ascolti tv, dati Auditel martedì 21 luglio: Lo show dei record vince di misura su Sorelle (Di mercoledì 22 luglio 2020) La replica de ‘Lo show dei record’, trasmessa martedì 21 luglio da Canale 5, è stato il programma più seguito della prima serata televisiva, con 2.030.000 telespettatori e l’11.3% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, la replica della fiction ‘Sorelle‘ su Rai1, con 1.930.000 telespettatori e il 10.5% di share. Terzo posto, su Italia1, per ‘Chicago PD 6’, con 1.404.000 spettatori e il 7.9% di share. A seguire, tra gli altri Ascolti di prime time: ‘#Cartabianca’ su Rai3 (1.382.000 spettatori, share 8.1%), ‘Viaggi di nozze‘ su Rete4 (931.000 spettatori, share 5.4%), ‘Squadra Speciale Cobra 11’ su Rai2 (766.000 spettatori, share 4.2%), ‘In Onda Focus’ su La7 (578.000 ... Leggi su tvzap.kataweb

