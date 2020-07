Arthur punzecchia Setien: «Non mi sarà mai tolta la passione» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Arthur e quel post enigmatico su Instagram: il futuro centrocampista della Juventus ha lanciato una provocazione al tecnico del Barcellona? Potrebbero essere indirizzate a Quique Setien le parole che Arthur ha pubblicato su Instagram, a corredo di una foto mentre palleggia nel giardino di casa: «Una passione che non mi sarà mai tolta». Si tratta di una provocazione verso il tecnico del Barcellona, che da qualche settimana ha arretrato nelle sue gerarchie il futuro centrocampista della Juventus. View this post on Instagram Una pasión que nunca me quitarán. ❤️⚽️ A post shared by Arthur Melo (@Arthurhmelo) on Jul 22, 2020 at 7:57am PDT Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

