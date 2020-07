Arsenal, squadra in caduta libera: mai così male da 25 anni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Arsenal, Il ko subito ieri contro l’Aston Villa, pone la squadra nel peggior piazzamento in Premier League dal 1995 a oggi Arsenal, Il ko subito ieri contro l’Aston Villa, pone la squadra nel peggior piazzamento in Premier League dal 1995 a oggi. ATTUALMENTE DECIMI- I londinesi guidati da Arteta, decimi, potranno al massimo raggiungere l’ottava posizione in caso di vittoria contro il Watford all’ultima giornata, sperando poi nelle sconfitte di Burnley e Sheffield United. Resta comunque la finale di FA Cup, contro il Chelsea prevista per il primo agosto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SavCasal : @marcobremb cmq la verità è che questi metteranno i soldi solo sullo stadio, la squadra sarà piena di giovani di be… - Andrea_Lorenzon : Anno scorso va via Gattuso 'Ennesimo anno zero basta!!!Avete rotto i coglioni siamo stufi' Elliott vuol fare una s… - Davide12886701 : Vedo molti tifosi arsenal che non capiscono un cazzo della nostra squadra ??????????????? - Davide12886701 : @VillaViews_ Sono un grande tifoso dell'arsenal e nessun tifoso vuole vedere la propria squadra fallire ma anche se… - Maggico7 : @BiRaskolnikov @aaronramsey Ha cazzeggiato tutta la carriera tra il 4o ed il 5o posto in una squadra di perdenti ne… -