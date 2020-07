Ars, respinta la mozione di sfiducia a Musumeci presentata dal M5S (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'Ars respinge la censura per l'assessore Scavone, M5S rilancia: 'mozione di sfiducia a Musumeci' 27 maggio 2020 Con 24 voti favorevoli e 36 contrari, l'Assemblea regionale siciliana ha respinto la ... Leggi su palermotoday

(ANSA) - PALERMO, 22 LUG - Con 36 voti contrari e 24 a favore, l'Ars ha respinto la mozione di sfiducia al Presidente della Regione Nello Musimeci, presentata dal Movimento 5 Stelle e sostenuta in aul ...L’Assemblea regionale siciliana ha respinto, con 36 no e 24 sì, la mozione di sfiducia al governatore Nello Musumeci presentata dal M5S. In aula 60 deputati presenti. "Quattro deputati del M5S mi hann ...