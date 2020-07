Arriva Hoops su Netflix, con Jake Johnson di New Girl: teaser e data d’uscita della nuova serie animata (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo quasi due anni dall'annuncio del suo sviluppo è Arrivato il momento del debutto di Hoops su Netflix: si tratta di una nuova serie animata per adulti che la piattaforma distribuirà in tutto il mondo da venerdì 21 agosto e che avrà un protagonista molto noto al mondo della serialità. Il teaser della serie, in cui si riconosce subito la voce di Jake Johnson ad animare il protagonista, annuncia l'uscita di Hoops su Netflix e mostra per la prima volta una panoramica sui suoi personaggi. La trama Hoops su Netflix ruota attorno a Ben Hopkins, un allenatore di basket del liceo ... Leggi su optimagazine

