Arrestati carabinieri, caserma sequestrata: estorsione, spaccio, torture. Primo caso in Italia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sotto sequestro una caserma di carabinieri. La notizia sconcertante arriva da Piacenza. Oltre al sequestro della caserma, Arrestati anche 10 militari, di cui alcuni condotti in carcere, mentre per altri sono stati previsti gli arresti domiciliari. Come si apprende da Repubblica, i provvedimenti di custodia cautelare nell’operazione sono in totale 22. Non esistono precedenti per l’ inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Piacenza sulla caserma della Compagnia di Piacenza. Traffico di droga, estorsione e persino tortura, tutto sul marcato filo dell’illegalità. La caserma piacentina è ubicata in via Caccialupo e rappresenta il Primo caso assoluto in Italia. ... Leggi su caffeinamagazine

