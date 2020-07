Arena del Mare, lunedì appuntamento con “La vedova molto allegra” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Il sipario è pronto ad aprirsi su un mondo in cui tutti sono baroni o almeno visconti; in cui scorre lo champagne e i locali notturni sono pieni di donnine allegre, i mariti vedono solo le corna altrui e non le proprie. Un mondo in cui ci si veste in frack e si balla il valzer, la politica si fa alle feste da ballo, i bilanci statali si salvano sposando le belle ereditiere. Lunedì 27 luglio alle 21 l’Arena del Mare di Salerno ospita “La vedova (molto) allegra”, riadattamento dell’operetta di Franz Lehar a cura di Fortuna Capasso, simbolo del genere stesso, punta di diamante della “silver age”, imbattuto cavallo di battaglia tra i due secoli. Rispetto al libretto poche le variazioni in questi 120 minuti, soprattutto nei testi ... Leggi su anteprima24

