Ardea, il cric non regge: uomo muore schiacciato dal peso dell’auto che stava riparando (Di mercoledì 22 luglio 2020) Questa mattina ad Ardea un uomo di circa 45 anni ha perso la vita mentre stava effettuando una piccola riparazione su un’auto. Nella fattispecie il cric usato per sollevare l’auto non ha retto e l’uomo è morto schiacciato dal peso. La vittima era un cittadino romeno ed al momento dell’incidente c’era anche un amico: fortunatamente questa seconda persona sta bene. L’uomo è stato portato all’ospedale Sant’Anna di Pomezia ma non c’è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Ardea. Maria Concetta Alagna Ardea, il cric non regge: uomo muore ... Leggi su ilcorrieredellacitta

