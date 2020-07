Apple punta alle zero emissioni di CO2 entro il 2030 (Di mercoledì 22 luglio 2020) (foto: VCG/VCG via Getty Images)Apple vuole dare una svolta green al suo intero sistema di produzione: entro il 2030 si è posta l’obiettivo delle zero emissioni di CO2 “dalla catena di approvvigionamento all’energia di ogni dispositivo che produciamo”. Ad annunciarlo è stat0 il ceo Tim Cook, che ha sottolineato su Twitter l’urgenza di intraprendere un’azione del genere: “Il pianeta che condividiamo non può più aspettare”, ha scritto Cook. Da qui a 10 anni dovrebbero essere ridotte del 75% le emissioni di gas serra e del 25% quelle degli inquinanti che trattengono calore. https://twitter.com/tim cook/status/1285550582200061952?s=20 “L’azione per il clima può essere la base per una nuova era ... Leggi su wired

