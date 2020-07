Anziano travolto e ucciso a Torvaianica, il messaggio straziante del papà del ragazzo che guidava l’auto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Quando si verifica una tragedia – come quella avvenuta due giorni fa a Torvaianica dove un’Anziano è stato travolto e ucciso da un’auto – c’è sempre l’altra faccia della medaglia di cui, spesso, ci dimentichiamo. Come se non bastasse infatti il dolore per la persona scomparsa, chi “resta” deve convivere con ciò che è successo. E così sono ore maledettamente difficili per il ragazzo, non ancora 21enne, che la sera di domenica 20 luglio era alla guida dell’auto che ha colpito, uccidendolo, l’Anziano di 77 anni. Ancora non sappiamo l’esatta dinamica dell’incidente ma oggi il papà del ragazzo ha affidato ai social uno straziante ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Incidente mortale ieri sera a Torvaianica (Pomezia) dove un anziano di 77 anni è stato investito e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada sul Lungomare delle Meduse. Nella tarda serata di ier ...

Incidente stradale nel quartiere di San Bartolomeo a Cagliari. Intorno alle 19:30, un 73enne alla guida di un’auto, mentre stava passando in viale Campioni d’Italia, ha investito un 48enne, residente ...

