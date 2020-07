Antonio Logli «ha ucciso Roberta Ragusa, non ci sono altre verità»: parla l’avvocato Gentile (Di mercoledì 22 luglio 2020) Antonio Logli tenta la carta della Corte Europea a cui ha già presentato ricorso contro la condanna a 20 anni di reclusione inflittagli in via definitiva per il delitto della moglie. Il presunto avvistamento in Liguria di Roberta Ragusa tra «Gli elementi sui quali fondiamo il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo e l’istanza di revisione del processo per dimostrare l’innocenza di Antonio Logli», ha detto la criminologa Anna Vagli, consulente della difesa. L’avvocato Nicodemo Gentile: «Solo falsità» L’avvocato Nicodemo Gentile, presidente dell’Associazione Penelope nonché avvocato della parte civile nel caso Ragusa, si è espresso in ... Leggi su urbanpost

