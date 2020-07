Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate 27-31 Luglio 2020: Tra Susanna ed Eugenio Accade Qualcosa! (Di mercoledì 22 luglio 2020) Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate da lunedì 27 Luglio a venerdì 31 Luglio 2020: Guido e Mariella sposi! Susanna ed Eugenio, nuova love story? Anticipazioni Un posto al sole: Alberto cerca di sfruttare a proprio vantaggio la scoperta di un sospetto interesse di Susanna per Eugenio, mentre tra Serena e Filippo ci sono altri nuovi scontri. “Intoppi” di ogni genere, creano problemi al matrimonio di Guido e Mariella, ormai alle porte. Bice mette in atto la sua vendetta contro Patty e Sergio! I prossimi appuntamenti della soap partenopea ci stupiranno con storyline dal forte calibro emotivo! Le nuove ... Leggi su uominiedonnenews

