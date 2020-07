Anticipazioni Temptation Island: Colpo di scena tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso! (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il viaggio nei sentimenti delle coppie rimaste in gare a Temptation Island continua ed anche nella prossima puntata, stando alle Anticipazioni su quello che succederà, non mancheranno i colpi di scena. Vedremo quindi come si evolveranno le cose tra Annamaria e Anonio e Anna e Andrea.Il Colpo di scena più inaspettato però lo riserveranno Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Ecco i dettagli. La settima edizione di Temptation Island con alla guida sempre Filippo Bisciglia sta procedendo alla grande, nelle varie puntate infatti non mancano colpi di scena e risvolti inaspettati. Sull’isola, delle 6 coppie partecipanti ne sono rimaste solo 4 e presto vedremo come si ... Leggi su gossipnews.tv

