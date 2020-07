Anticipazioni Superquark stasera in tv: Piero Angela ci porta in Asia, ecco cosa vedremo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Anticipazioni Superquark oggi in tv mercoledì 22 luglio 2020. Torna su Rai 1 l’appuntamento con il programma condotto da Piero Angela che oggi ci porta alla scoperta dell’Asia. Anticipazioni Superquark puntata del 22 luglio 2020 L’Asia è il continente più grande, quello che ospita gli ambienti più differenti. E quindi la più grande varietà di animali. Ma è anche il continente della Siberia. Una terra raccontata dal documentario Bbc che apre l’appuntamento con Piero Angela e “Superquark”, in onda mercoledì 22 luglio alle 21.25 su Rai1. Il documentario “viaggia” nel grande Nord ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Anticipazioni Superquark stasera in tv: Piero Angela ci porta in Asia, ecco cosa vedremo - infoitcultura : Superquark 2020, nuove puntate: anticipazioni - FlaviaGufetta : E le anticipazioni della prossima settimana?#Superquark - CorriereCitta : #Superquark stasera in tv: orario, canale, Piero Angela, tutte le anticipazioni #PieroAngela - zazoomblog : Superquark 2020: anticipazioni e servizi stasera 15 luglio su Rai 1 - #Superquark #2020: #anticipazioni -