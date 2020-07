Anticipazioni Come sorelle terza puntata, stasera in tv su Canale 5 il nuovo episodio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Anticipazioni Come sorelle, oggi in tv la terza puntata. La fiction andrà in onda stasera su Canale 5 in prima serata. Ecco cosa succederà nei nuovi episodi. Anticipazioni Come sorelle la fiction stasera in tv su Canale 5 Mercoledì 22 luglio, in prima serata, su Canale 5 nuovo appuntamento con «Come sorelle», la serie-fenomeno made in Turkey. Cosa vedremo nella terza puntata Sinan viene accusato dell’omicidio di Tekin, ma poi rilasciato per mancanza di prove con l’obbligo di non lasciare la città. Cahide decide di scendere a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

