Anticipazioni Come Sorelle terza puntata: Ipek darà una svolta alle indagini (Di mercoledì 22 luglio 2020) Come Sorelle: terza puntata oggi alle 21,25 su Canale 5. Ecco alcune Anticipazioni sulla terza puntata del 22 luglio 2020. Come Sorelle: cosa accadrà? Nella scorsa puntata, la morte di Tekin aveva messo le tre Sorelle in pericolo di vita. Prima di morire, Tekin aveva avuto una discussione con il figlio, Sinan. Per questo, il dipendente di Tekin, Refik, decide di incastrare Sinan per un omicidio mai commesso. Per farlo, mette la fede di Tekin nell’auto del figlio. Per proteggere Sinan, Ipek farà una confessione alla polizia: dirà di aver perso lei la fede del marito nell’auto. Peccato, però, che sia solo una menzogna ... Leggi su nonsolo.tv

_insonnia : RT @MediasetPlay: Il terzo appuntamento con #ComeSorelle arriva questa sera su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play... ecco cosa succe… - stefanocasalec : @mau13_mau @ale_villarosa @GiuseppeConteIT Un’ora fa Gualtieri ha dichiarato che 20 miliardi sono disponibili subit… - controcampus : ?... e domani come ti và ?? #anticipazioni #oroscopo ?? - MediasetPlay : Il terzo appuntamento con #ComeSorelle arriva questa sera su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play... ecco cosa… - redazionetvsoap : #UnaVita #Anticipazioni Ed EMILIO????? Occhio perché non tutto è come sembra... -