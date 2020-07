Antartide: i ghiacci si sono ritirati anche 400.000 anni fa (Di mercoledì 22 luglio 2020) I ghiacci della Penisola Antartica si sono ritirati anche in passato, anziche’ restare stabili per milioni di anni come ipotizzato finora. E’ accaduto circa 400.000 anni fa. Lo dimostra lo studio pubblicato sulla rivista Nature dal gruppo dell’Università americana della California, a Santa Cruz, coordinato da Terrence Blackburn. Una riduzione dei ghiacci che, spiegano gli esperti, potrebbe contribuire in futuro all’innalzamento globale del livello degli oceani di circa 3-4 metri. Gli autori della ricerca hanno analizzato il decadimento radioattivo di elementi come l’uranio in depositi di minerali provenienti dai laghi subglaciali e lasciati in superficie da ‘cascate di sangue’, per la presenza di ossidi di ferro di ... Leggi su meteoweb.eu

Scoperta la prima fuga di metano attiva sotto l'Antartide, che probabilmente sta proiettando il potente gas a effetto serra in atmosfera. Gli scienziati che stanno studiando la fuoriuscita si dicono m ...

Con la fine dell'Era Glaciale, avvenuta 12 mila anni fa, ci fu il ritiro dei ghiacci, che provocò massicce ... che nelle acque che circondano l'Antartide siano conservate grandi quantità di ...

Scoperta la prima fuga di metano attiva sotto l'Antartide, che probabilmente sta proiettando il potente gas a effetto serra in atmosfera. Gli scienziati che stanno studiando la fuoriuscita si dicono m ...Con la fine dell'Era Glaciale, avvenuta 12 mila anni fa, ci fu il ritiro dei ghiacci, che provocò massicce ... che nelle acque che circondano l'Antartide siano conservate grandi quantità di ...