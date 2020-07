Anniversario di matrimonio per Francesca Barra e Claudio Santamaria: le foto più belle sui social (Di mercoledì 22 luglio 2020) Due anni di matrimonio e un Anniversario da celebrare per Francesca Barra e Claudio Santamaria. I due sono più uniti che mai, di recente hanno anche recitato insieme, e ballato, nel video di Achille Lauro, Bam Bam Twist. E oggi è tempo di frasi dolci sui social. Francesca Barra sceglie di fare una dolce dedica a suo marito e le sue parole arrivano da Instagram, dove sono state poi anche pubblicate alcune bellissime foto del matrimonio al mare, a Policoro. La Basilicata, terra di entrambi, è stata il palcoscenico per il romanticissimo matrimonio della coppia. LE foto PIU’ belle DEL matrimonio DI ... Leggi su ultimenotizieflash

Due anni di matrimonio e un anniversario da celebrare per Francesca Barra e Claudio Santamaria. I due sono più uniti che mai, di recente hanno anche recitato insieme, e ballato, nel video di Achille L ...

