Anna Moroni propone patè di fegatini a Ricette all’italiana (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tra le Ricette all’italiana di oggi 22 luglio 2020 la ricetta del patè di fegatini di Anna Moroni, una golosità umbra molto facile da prepare ma bisogna fare attenzione ai consigli della maestra in cucina. Anna Moroni insegna oggi ad Annabruna come si cuociono i fegatini, come si fa il patè di fegatini. Ovviamente serviamo il patè di fegatini di Anna Moroni con delle fette di pane tostato. Anche questa ricetta all’italiana di oggi riporta alla mente di Annina tanti ricordi. Se non abbiamo la macchinetta tritacarne possiamo tagliare i fegatini con il coltello a pezzettini piccoli piccoli oppure utilizzare un mixer, così ... Leggi su ultimenotizieflash

Ricette all’italiana: umbricelli al ragù d’oca fatti da Anna Moroni

Ancora nuova Ricette all’italiana oggi 22 luglio 2020 con Anna Moroni che prepara gli umbricelli al ragù d’oca. Un primo piatto che le ricorda di quando era bambina. Gli umbricelli già pronti ma possi ...

