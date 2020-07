Anna Falchi: "Andrea Ruggieri? E' arrivato il momento di dedicarci più tempo" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Anna Falchi, intervistata da 'Novella 2000', in edicola questa settimana, ha ribadito di essere felice ed innamorata del compagno Andrea Ruggieri. La conduttrice di 'C'è tempo per...', in onda, dal lunedì al venerdì, su Rai1, pensa alla convivenza con il fidanzato rinunciando, per ora, ad indossare, l'abito da sposa:Anna Falchi: "Andrea Ruggieri? E' arrivato il momento di dedicarci più tempo" 22 luglio 2020 17:55. Leggi su blogo

ilbanale : @VCommodari @InfoSughi @robertus59 @pormeccartnei @21Ingresso @AlessandroTullo @dianadaroma Ao c'avete ragione...st… - Novella_2000 : Anna Falchi: ‘Io e Andrea Ruggieri? Il matrimonio non ci serve’ - tavano_anna : RT @carmenjaratn: @rita_falchi Buona giornata serena e con la gioia d,esserci sempre ,saluti a tutti ,buon martedì amici??????????? https://t.c… - GuyTotti : Notizie su Anna Falchi ne abbiamo? #Lazio - ROMACLUBLIEGE : Notizie di Anna Falchi? #annafalchi #JuveLazio -