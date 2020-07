Angioedema ereditario, dati positivi per garadacimab (Di mercoledì 22 luglio 2020) Angioedema ereditario: bene in fase II garadacimab, nuovo anticorpo monoclonale. Il trattamento prevede che si darà sottocute una volta al mese CSL Behring ha comunicato i risultati di uno studio clinico di fase 2 condotto con garadacimab (noto come CSL312), un anticorpo monoclonale sperimentale che agisce come inibitore del fattore XIIa (FXIIa mAb), in sviluppo come trattamento… L'articolo Angioedema ereditario, dati positivi per garadacimab Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Hattersheim (GERMANIA) - Al Congresso digitale 2020 dell'Accademia Europea di Allergia e di Immunologia Clinica (EAACI) sono stati presentati i risultati di uno studio clinico di Fase II su garadacima ...

Angioedema ereditario: è disponibile una terapia preventiva

Lanadelumab è il primo anticorpo monoclonale umano sottocutaneo per il trattamento dell’angioedema ereditario, con due somministrazioni al mese, che ha permesso di ridurre mediamente dell’87% gli ...

